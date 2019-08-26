Стало известно отношение россиян к цирковым номерам с животными

Более половины россиян (53 процента) считают, что в цирке обязательно должны быть номера с животными. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает РИА Новости.

В основном о необходимости номеров с животными высказывались люди от 45 до 59 лет (64 процента) и старше 60 лет (62 процента). Противоположного мнения придерживается 41 процент опрошенных. Из них 68 процентов в возрасте от 18 до 24 лет, а 57 процентов — от 25 до 34 лет. Еще три процента выразили безразличие.

24 процента россиян выразили симпатию к выступлениям клоунов, еще столько же — к выступлениям животных. Акробатические номера привлекают 18 процентов респондентов, а 11 процентов опрошенных нравится праздничная и радостная атмосфера цирка. Шесть процентов восхищаются гимнастами, а еще пять процентов сказали, что им в цирке нравится все.

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По мнению 28 процентов, в цирке нет ничего, что может не нравиться. При этом 15 процентов россиян настораживают выступления с животными, их дрессировка и проживание в неволе. Еще девять процентов не поддерживают жестокое обращение с животными, шести процентам не нравятся клоуны, а пяти — антисанитарные условия, неприятный запах и грязь.

36 процентам россиян в одинаковой степени нравятся все цирковые номера, при этом чаще всего это люди от 45 до 69 лет (42 процента). 27 процентов россиян нравятся номера акробатов и эквилибристов, 22 процентам — выступления воздушных гимнастов, а 19 процентам — номера фокусников и иллюзионистов. 15 процентов любят смотреть на выступления клоунов, а 12 — на дрессированных диких животных.

В июне сообщалось, что российское правительство намерено запретить дрессировщикам использовать насилие во время репетиций. Вместо средств и методов, причиняющих боль и страдания, рекомендовали использовать тактику положительного подкрепления, когда зверя поощряют за работу, а не наказывают. Также будет запрещено заставлять животных выполнять противоестественные для них действия и давать им препараты, влияющие на работоспособность и самочувствие.

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