Прогуливающихся по российскому городу слонов сняли на видео

Видео: Sakhapress Сетевое издание / YouTube

В Якутске сняли на видео прогулку слонов во дворе жилых многоэтажек на улице Горького. Запись опубликована на YouTube-канале информагентства SakhaPress в воскресенье, 14 июля.

Этих животных, предположительно, привез в город гастролирующий по России цирк итальянской династии Тони.

«Животные у нас содержатся на свободе. И надо понимать, что все животные с конюшни на манеж бегают сами, без ассистентов», — пояснил руководитель шоу Сергей Бондарчук в интервью Ysia.ru.

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Вместе с двумя индийскими слонами дрессировщики привезли на грузовиках в Якутск тигров, зебру, страуса, верблюда, бизона, крокодила и кенгуру.

В городе, по информации издания, уже организован сбор подписей с требованием запретить цирки с дикими животными.

Ранее, 28 июня, правительство России приняло постановление о запрете на содержание и использование животных, чья естественная среда обитания существенно отличается от той, в которой они находятся в неволе, а также представителей фауны, представляющих опасность для самих владельцев.

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