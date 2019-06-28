Дроздов высказался о запрете держать дома экзотических животных

Телеведущий Николай Дроздов оценил утвержденный в России списке животных, запрещенных к содержанию дома. Комментарий у ученого-зоолога взяла радиостанция «Говорит Москва».

По словам Дроздова, содержание дома ядовитых змей или крупных хищников ради забавы недопустимо, так как рано или поздно кончается несчастным случаем. Ведущий добавил, что ученые, которым животное необходимо в целях исследования, скорее всего, будут держать его в специальных учреждениях.

В доказательство своей позиции он привел случай, произошедший в советское время с семьей Берберовых в Баку. Они держали дома льва, который напал на человека, после чего животное застрелили. «Потом они завели второго льва, а к нему завели пуму, которая убила мальчика и сняла скальп с хозяйки», — описал Дроздов развязку истории.

Постановление со списком запрещенных к содержанию животных и исключениями было подписано Дмитрием Медведевым в пятницу, 28 июня. В список вошли несколько видов змей, ящерицы, крокодилы, черепахи, земноводные, паукообразные. Под запрет попали также некоторые млекопитающие — медведи, волки, тигры, львы и гиены.

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