Москвич привязал собаку к движущейся машине

На 37-м километре Киевского шоссе очевидцы заметили машину, к которой привязана собака породы алабай, передает РЕН ТВ.

Проезжающие автомобили заблокировали водителя, но мужчина отказывался отпускать животное. Затем он бросил и машину, и собаку и сбежал.

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Позже мужчина заявил, что поведение животного было агрессивным, и он не смог посадить собаку в транспортное средство. Он также отметил, что ранее собака повредила себе лапу, и он собирался отвезти ее к ветеринару.

Отмечается, что в пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили о том, что по факту инцидента проводится проверка. Сейчас животное приходит в себя, зоозащитники планируют отвезти его к ветеринару.

Ранее пользователи соцсетей пожаловались на корейского YouTube-блогера Sseungnyangie, который регулярно издевается над своей собакой. Отмечалось, что во время одной из трансляций он укусил питомца. Корейская группа защитников прав животных Catchdog опубликовала в своем Instagram-аккаунте пост о блогере. На кадрах видно, как он неоднократно издевался над псом. Также общественники призвали подписать петицию к президенту Южной Кореи с требованием наказать блогера за жестокое обращение с животным и заблокировать его канал.

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