Блогер покусал свою собаку в прямом эфире

Пользователи соцсетей пожаловались на корейского YouTube-блогера Sseungnyangie, который регулярно издевается над своей собакой. Как сообщает Koreaboo, во время одной из трансляций он укусил питомца.
По данным сайта, из-за издевательств над животными на стримера жаловались уже несколько раз с 2017 года, однако безрезультатно. На одном из видео полиция приходит по адресу проживания блогера, однако сотрудники уходят после непродолжительной беседы.
После этого Sseungnyangie пожаловался на то, что из-за его действий обратились к полицию, и заявил зрителям, что его не накажут за скверное отношение к питомцу. «Я могу делать что хочу. Я вас предупредил. Они мне ничего не могут сделать за то, что я бью свою собаку», — сказал он во время эфира.
Корейская группа защитников прав животных Catchdog опубликовала в своем Instagram-аккаунте пост о блогере. На кадрах видно, как он неоднократно издевался над псом. Также общественники призвали подписать петицию к президенту Южной Кореи с требованием наказать блогера за жестокое обращение с животным и заблокировать его канал.
Ранее в июле популярная блогерша Alinity Divine подверглась критике зоозащитников и пользователей соцсетей после того, как во время одного из эфиров на Twitch швырнула своего кота на пол.