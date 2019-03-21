Мать семи приемных детей поймали на жестоких издевательствах ради YouTube

Полиция американского штата Аризона арестовала 48-летнюю Машель Хобсон (Machelle Hobson) по подозрению в жестоком обращении с семью приемными детьми. Как сообщает CNN, женщина заставляла детей сниматься для своего YouTube-канала Fantastic Adventures («Фантастические приключения»).

В середине марта сотрудники социальных служб пришли в дом Хобсон с проверкой. Поводом стало сообщение ее взрослой дочери.

По материалам отчета, дети выглядели бледными и худыми, у них были темные круги под глазами. Все они жаловались на голод и жажду. Младший ребенок сидел в шкафу в одном подгузнике.

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Приемные дети Хобсон были постоянными участниками ее роликов. Она забрала их из школы много лет назад, чтобы сконцентрироваться на съемке видео. Если дети не участвовали в них или забывали свои слова, мать жестоко наказывала их.

По их показаниям, женщина распыляла на них перцовые баллоны (в том числе на гениталии), запирала в шкафу на несколько дней, избивала и окунала в ледяную воду. Ряд улик, подтверждающих эти слова, найдены на месте.

Хобсон обвиняется в неоднократном нарушении закона: жестоком обращении с детьми, невыполнении родительских обязанностей и незаконном лишении свободы. Двое ее взрослых сыновей также арестованы, их обвиняют в утаивании преступлений. Один из них позднее подтвердил показания младших братьев и сестер.

Сама Хобсон свою вину отрицает. По ее словам, она лишь ставила детей в угол и шлепала.

Сотрудники YouТube заблокировали аккаунт Хобсон и отключили ее от системы монетизации, как только получили данные об аресте. Аудитория канала Fantastic Adventures составляла почти 800 тысяч человек, видео были просмотрены более 250 миллионов раз.

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