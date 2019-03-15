Самый популярный блогер в мире открестился от новозеландского террориста

Самый популярный в мире блогер Феликс Чельберг, известный под псевдонимом PewDiePie, открестился от связи с террористом, расстрелявшем прихожан в мечети в Новой Зеландии. Свое заявление он опубликовал в Twitter.

Стрелок Брентон Таррант начал видеотрансляцию массового убийства со слов: «Помните, ребята, подписывайтесь на PewDiePie».

Чельберг отреагировал на произошедшее, как только узнал о бойне в городе Крайстчерч. «Я чувствую себя абсолютно ужасно после того, как этот человек произнес мое имя. Мое сердце и мысли обращены к жертвам, их семьям и всем, кто пострадал в этой трагедии», — сообщил он.

Подписчики блогера поддержали его, заметив, что преступник явно хотел переложить свою вину на других людей. «Они убивают невинных, разрушают жизни близких, а также калечат все мировое сообщество, делая его козлом отпущения за их ужасные деяния», — возмущались они.

Ранее стало известно, что два террориста открыли стрельбу в двух новозеландских мечетях (в городе Крайстчерч и в поселении Линвуд). Число жертв, по предварительным данным, достигает 40 человек. Местная полиция задержана четверых человек, один из них — гражданин Австралии Таррант.

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