Накормивший бомжа печеньем с зубной пастой блогер получил срок

Испанский YouTube-блогер китайского происхождения Кангуа Рен, известный под псевдонимом ReSet, получил 15 месяцев тюрьмы за издевательства над бездомным. Как сообщает The New York Times, пранкера признали виновным в причинении морального вреда мужчине.

Кроме того, суд обязал Рена выплатить пострадавшему 20 тысяч евро (почти 1,5 миллиона рублей) компенсации. Суд в Барселоне также постановил, что YouYube-канал пранкера и все его соцсети должны быть закрыты на пять лет.

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Как пишет издание, пранкер вероятно не проведет в тюрьме ни одного дня. Испанский закон позволяет заменить реальное наказание условным тем, кто впервые совершил ненасильственное преступление и получил срок меньше двух лет.

С целью розыгрыша ReSet заменил белую кремовую начинку в печенье Oreo зубной пастой и дважды накормил им бездомного. В результате мужчине стало плохо. Блогер также снимал третье видео, в котором приходил к бесприютному мужчине и хотел провести с ним день.

Снятые на камеру издевательства обогатили Рена, он получал деньги от рекламы в видеороликах. Когда молодой человек понял, что ему могут предъявить обвинения, он предложил пострадавшему 300 евро (около 22 тысяч рублей) за молчание, однако мужчина отказался от денег и подал на блогера в суд.

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