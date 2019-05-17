Девушки залили парню в ноздри васаби ради славы в сети

Видео: t.me/dvachannel

Блогер под ником Ютубмен (Кирилл Торгояков) решил обратиться в полицию после того, как его коллега Галя Оушен (Сергиенко) и ее подруга Наталью Стюпан поиздевались над ним. Девушки настаивают, что их поведение было спланированным пранком для записи видео в блог. На инцидент обратили внимание местные СМИ, запись телеэфира «Вести Хакасия» доступна на YouTube.

На видеороликах, которые в настоящее время удалены с каналов на видеохостинге, девушки закрывают Торгоякову глаза, а затем заливают в его ноздри васаби и кидают в лицо торт.

По словам родственницы потерпевшего, Оушен и Стюпан утверждали, что приехали к нему в гости на чаепитие.

Местный блогер Андрей Радыгин опубликовал в сети видео, где рассказывает, что Торгояков попросил у него помощи. По данным телеканала, Оушен и Стюпан уже заинтересовались правоохранительные органы. «Я хочу, чтобы они ответили по закону за моральный ущерб», — заявил Торгояков.

Обе девушки закрыли свои аккаунты в соцсетях. Видео с участием Торгоякова на канале Оушен недоступно.

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