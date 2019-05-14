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Блогер притворилась директором магазина и уволила сотрудников

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Блогерша из США Лорен Лав (Lauren Love) была раскритикована пользователями сети после того, как притворилась сотрудницей администрации сети магазинов Walmart и заявила нескольким сотрудникам об их увольнении. Об этом пишет BuzzFeed.

Одетая в официально-деловом стиле Лав разыгрывала сотрудников Walmart в Техасе. Она подходила к работникам в торговом зале и представлялась директором магазина. Позднее она объясняла тому или иному человеку, почему он лишается своей должности. Например, один мужчина, по ее мнению, работал слишком медленно, поэтому она попросила его сдать бейдж и рабочую форму сейчас же.

Лав опубликовала видео с пранком на YouTube, в настоящий момент оно удалено. В официальном заявлении представители торговой сети сказали, что сожалеют о случившемся и больше не пустят блогера в свои магазины. Сообщается, что они попросили YouTube удалить видео. Неизвестно, выполнил ли сервис это требование или автор ролика удалила его сама.

По словам одной из жертв пранка, в момент увольнения она почувствовала себя «очень маленькой и беспомощной». Она работает в Walmart уже шесть лет, и ее зарплата покрывает расходы на лечение ее мужа, восстанавливающегося после инфаркта.

Пользователи соцсетей также восприняли пранк блогера негативно. «Запретите Лав пользоваться YouTube. Разве это смешно? Хорошо еще, что ей голову не разбили», — возмущался один из пользователей. «Есть пранки, а есть тупые шутки вроде этой. И это называется травлей», — высказал свое мнение другой.

Лорен Лав — популярная YouTube-блогер, которая ведет аккаунт вместе со своим партнером Джоэлом Эшли (Joel Ashley). Канал пары насчитывает 1,3 миллиона подписчиков.

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