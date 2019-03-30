Геймеру дали 20 лет тюрьмы за пранк со смертельным исходом

В Калифорнии 26-летний геймер Тайлер Баррис получил 20 лет заключения за более чем полсотни ложных экстренных вызовов полицейских по всей территории США, один из которых привел к гибели человека, сообщает New York Daily News.

В декабре 2017 года Баррис решил отомстить сопернику по онлайн-игре, узнал от знакомой девушки Кейси Винер адрес дома в городе Уичито, где тот проживает, и вызвал туда полицию, сообщив о стрельбе и похищении человека. Однако в этом доме жил совсем другой человек — 28-летний Эндрю Финч. Прибывший по вызову полицейский пристрелил его, когда тот потянулся рукой к поясу.

Семья Финча подала в суд на власти города Уичито. Прокуратура отказалась выдвигать обвинение против офицера.

Разбирательство в отношение Кейси Винер и передавшего ей адрес Шейна Гаскилла до сих пор продолжается.

29 декабря в Пакистане застрелили YouTube-пранкера Рана Зухайра, изображавшего привидение в парке. Он получил смертельное ранение от мужчины, когда попытался с простыней на голове напугать его семью.

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