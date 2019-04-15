Блогер прикинулся похитителем людей ради эксперимента и погорел

В Нижнем Тагиле полиция задержала Instagram-блогера, инсценировавшего похищение человека для нового ролика, сообщает местное агентство «Между строк». Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил РИА Новости факт задержания.

По данным «Между строк», 16-летний Руслан опубликовал в Instagram видео, охарактеризовав его как «социальный эксперимент». В нем он вместе с друзьями инсценировал похищение человека, объезжая на машине людные места.

Подросток рассказал агентству, что ролик записывал 10 апреля вместе с приятелями. «Открывается дверь, и оттуда выпадает человек со связанными руками. Он бежит к людям с просьбой о помощи, но его снова ловят и кидают в машину», — пояснил блогер замысел видео.

После нескольких таких эпизодов кто-то из свидетелей «эксперимента» вызвал полицию. В городе был объявлен план «Перехват». «Увидели, что за нами едет полиция. Они нас не просили останавливаться, но мы сразу поняли, что это за нами, и поэтому остановились. Полиция у нас хорошо работает, быстро среагировали. Кадров самого пранка мало, потому что у нас изъяли телефон», — рассказал Руслан. С блогером провели беседу в отделении полиции.

Горелых отметил, что юноша уже привлекался к административной ответственности. «Видимо, его словно магнитом тянет к более тяжким проступкам», — предположил представитель ведомства. В пресс-службе добавили, что административного или уголовного дела возбуждено не было.

В середине февраля 2019 года территориальная комиссия по делам несовершеннолетних Тагилстроевского района Нижнего Тагила оштрафовала Руслана на 10 тысяч рублей за съемки видеоролика с танцами на проспекте Ленина. На молодого человека составили протокол об административном правонарушении.

Ранее в американском штате Флорида YouTube-блогера Чарли Росса (Charlie Ross) арестовали за попытку под видом полицейского оштрафовать женщину с детьми за неправильную парковку. С 2014 года блогер попадал за решетку четыре раза за воровство дорожных знаков и нанесение побоев.

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