Пранкер прикинулся полицейским и пожалел

YouTube-блогер Чарли Росс (Charlie Ross) был арестован за то, что под видом полицейского пытался оштрафовать женщину с детьми за неправильную парковку в американском штате Флорида. Об этом пишет Insider.

По словам американки, Росс подошел к ней, когда она с двумя детьми находилась на автостоянке. Он был одет как настоящий полицейский, но она заподозрила что-то неладное и повысила голос, чтобы привлечь внимание прохожих. После того как она отказалась платить штраф, блогер признался, что женщина стала жертвой пранка, и в качестве компенсации предложил ей билеты на свое выступление.

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Неизвестно, приняла американка подарок или нет, но она пожаловалась на оскорбление. Росс якобы грубо высказался в ее адрес, когда уезжал с места происшествия. Полиция вычислила Росса по номерам его машины, которые попали на запись камер видеонаблюдения, и арестовала его.

Пранкера выпустили под залог, в настоящее время он ожидает суда. За совершенное Россом преступление ему может грозить до пяти лет тюрьмы. Местный шериф Том Найт (Tom Knight) предостерег других блогеров от подобных экспериментов. «Одно дело — разыграть сценку ради славы на YouTube, а другое — пугать людей, притворяясь сотрудником полиции. Учитывая напряженный характер нашей работы, подсудимый явно проявил неуважение к нам и нашей профессии».

Росса уже не первый раз арестовывают за опасные пранки. С 2014 года блогер попадал за решетку четыре раза за воровство дорожных знаков и нанесение побоев.

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