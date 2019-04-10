Блогерша превратила мужа в мусульманку и показала результат

Инстаграм-блогерша из Пакистана с ником Themewlyweds одела мужа в паранджу и вручила ему женскую сумку, чем завоевала уважение многих подписчиков. Его фотографии в образе мусульманки она опубликовала в Instagram. Таким образом женщина выступила против гендерных стереотипов и мизогинии.

В первом посте она показала себя и мужа, лицо и тело которого были полностью закрыты паранджой. Публикацию женщина дополнила ироническим текстом. «Это мой очень красивый муж. Но вы, конечно, не увидите его, потому что я слежу за тем, чтобы его красота (читай: личность) была спрятана, ведь ее заслуживаю только я. Весь он, все его достижения, мечты, его жизнь — всем он обязан мне», — отметила она.

Фото опубликовано @themewlyweds

В следующем посте муж Themewlyweds несет ее сумочку. В подписи к видео женщина объяснила, почему мужчинам не должно быть стыдно помогать своим спутницам, особенно в общественных местах.

«Часто таких мужчин называют женскими угодниками. Но это чепуха, я вас уверяю. Мужчины, вы должны демонстрировать вашим женам столько же любви, нежности и уважения, сколько и они вам. Не стыдитесь этого», — призвала блогерша.

Фото опубликовано @themewlyweds

Большинство подписчиков пакистанки одобрили ее порыв. «Вот это я понимаю. Надеюсь, однажды общество поменяется… Продолжай в том же духе!» — написал комментатор Ravikumar.nulu.

Однако нашлись и те, кто не одобрил постов Themewlyweds. Юзер Majidmkhan посчитал, что блогерша — «просто невежественная мусульманка», которая хочет привлечь к себе внимание.

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