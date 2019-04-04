Российскому школьнику пришлось отбиваться от стаи бездомных собак лыжной палкой

В Ухте (Республика Коми) катавшемуся на лыжах ученику спортивной школы пришлось палкой отбиваться от крупной стаи бродячих собак. Снятое подростком видео инцидента появилось во «ВКонтакте».

Уточняется, что инцидент произошел в окрестностях базы «Снегири». Подросток катался на лыжах в тот момент, когда на него выбежала стая собак. Школьник сумел отбиться от агрессивных животных лыжной палкой. На кадрах видно, как подросток размахивает палкой и на лыжах убегает от собак.

В комментариях к записи пользователи раскритиковали фонд «Добрый Город», с которым был заключен контракт на отлов бездомных животных. Представитель организации ответил возмутившимся: «Нам на месяц 28 собак отловить администрация план выставляет. Мы его выполнили. Сейчас контракта нет и в ближайшее время не будет. Что вы от нас хотите? Или вы думаете кто-то бесплатно будет этим заниматься?»

В марте в Магадане стая бродячих собак напала на мальчика в городском парке. Ребенок был доставлен в областную больницу, где его прооперировали. Инцидент прокомментировал губернатор Магаданской области Сергей Носов. Он призвал «решить проблему с бродячими собаками, которые начали кидаться на людей».

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