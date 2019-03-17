Стая собак напала на ребенка в Магадане

В Магадане стая бродячих собак напала на мальчика в городском парке. Об этом сообщается на сайте правительства Магаданской области.

По данным зампредседателя правительства региона Андрея Белозерцева, инцидент произошел в субботу, 16 марта. В результате мальчик с серьезными укусами был доставлен в областную больницу, где его прооперировали.

Как отмечается, губернатор Магаданской области Сергей Носов уже призвал «решить проблему с бродячими собаками, которые начали кидаться на людей».

В 2018 году в Магадане произошло три случая нападения бродячих собак на детей, сообщает РИА Новости. После этого городские власти решили начать отстреливать животных, используя специальный препарат, однако зоозащитникам удалось добиться запрета этой инициативы в суде.

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