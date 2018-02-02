Хозяину двух загрызших ребенка псов в Сибири просто усложнили жизнь

Жителя Иркутской области, чьи псы загрызли двухлетнего ребенка, приговорили к году ограничения свободы. Об этом сообщается на сайте Братского районного суда.

Мужчина признан виновным в причинении смерти по неосторожности (статья 109 УК). «Принадлежащие ему собаки без поводков и намордников бесконтрольно и свободно перемещались как по территории земельного участка, так и за его пределами (...), при этом неоднократно проявляли агрессию в отношении посторонних людей», — отмечено в сообщении.

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Дело было рассмотрено в особом, упрощенном порядке. Об этом попросил сам подсудимый, признавшись и раскаявшись в содеянном.

Нападение животных на двухлетнего ребенка в городе Вихоревка произошло 8 сентября прошлого года. Мальчик гулял на своем участке. В какой-то момент мать потеряла его из вида и отправилась его искать. Тело ребенка с множественными следами укусов было найдено на соседнем участке.

По данным портала I38.ru, за несколько дней до гибели мальчика те же псы укусили за ногу его мать, но хозяин не сделал ничего, чтобы оградить людей от своих опасных питомцев.

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