«Я видел сердце пса сквозь его разодранное тело»

Владельцам домашних питомцев свойственно гордиться ими: к примеру, собак нередко отправляют на выставки, чтобы доказать их превосходство над другими сородичами. Впрочем, некоторые люди в попытках выяснить, чей питомец круче, идут куда дальше — и выставляют животных на подпольные собачьи бои, где рвутся глотки, льется кровь и крутятся огромные деньги. Этот тотализатор на страданиях и инстинктах надежно скрыт от посторонних глаз, а его участники строго соблюдают все возможные правила конспирации. Корреспонденту «Ленты.ру» на условиях анонимности удалось пообщаться с бывшим организатором и участником собачьих боев в одном из городов Сибири, который не понаслышке знает об устройстве этого бизнеса.

Полцарства за пса

«Собачьи бои как массовое явление зародились еще в 1990-е годы, причем пошло это из Москвы. Люди встречались в парках и проверяли своих собак на прочность: стравливали двух животных и выясняли, какая порода сильнее. Например, бультерьер или кавказская овчарка. С этого и начались кровавые собачьи состязания, для которых позже были придуманы правила: каждый участник (хозяин собаки) вносит залог, который достается выигравшей стороне», — рассказывает Сергей (имя изменено).

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По его словам, постепенно подпольные турниры с животными в столице начали проводиться каждые выходные. Войдя в азарт, хозяева псов ставили на кон все, что имели: десятки тысяч долларов, дорогие иномарки и даже загородные дома. Бой длился до того момента, пока не становилось очевидно, что одна из собак проигрывает. Нередко животные погибали, обессилев от стресса, укусов и потери крови.

«Это было кровавое зрелище, но как раз жестокость и возможность разбогатеть привлекали зрителей», — поясняет Сергей. По его словам, до собачьих боев в России постепенно добрались сотрудники правоохранительных органов, которые стали привлекать причастных к этому «развлечению» к ответственности по статье 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»). Однако кровавый тотализатор на этом не прекратил существование, а ушел в подполье. Запрет как будто раззадорил организаторов, и они стали устраивать по всей стране нелегальные собачьи бои. Самые серьезные из них проходили, помимо Москвы, в Красноярске, Кемерово, Новосибирске и Нижнем Новгороде.

Инвестиции в плоть

Когда собачьи бои приобрели размах турниров, их правила претерпели изменения. Теперь хозяевам необязательно было самим делать ставку — они могли обратиться к спонсору (чаще всего местному бизнесмену), чтобы тот «вложился» в собаку, то есть дал взнос на ее участие. Если та выигрывала, спонсор забирал себе до 80 процентов прибыли и лишь пятую часть отдавал владельцу животного. Часть залога сразу направлялась на услуги ветеринара, который позже осматривал животное и оказывал ему необходимую помощь.

«Я впервые пришел на собачьи бои в 2008 году. Тогда у меня даже не было своего питомца, кто-то из друзей пригласил прийти и посмотреть, как все происходит. Бои уже тогда проводились в закрытом режиме, посторонних не пускали, во избежание широкой огласки вход открывался только "своим"», — рассказывает наш собеседник.

Собачьи бои в лесопарке Серебряный Бор, 1993 год Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости

По его свидетельству, организатором боев в его регионе был депутат, влиятельный человек. На турнирах присутствовали бизнесмены, которые выступали спонсорами происходящего. Собаки могли участвовать в боях неограниченное число раз в том случае, если восстанавливались после предыдущих схваток. Если псу, например, повредили или отгрызли лапу (а случалось и такое) — на животном ставили крест.

«В России в "нулевые" практиковались два вида боев: так называемый пит-спорт и смешанные бои. В пит-спорте могли участвовать только бойцовские собаки — питбули, причем, одинакового веса, вплоть до граммов. В смешанных состязались собаки разных пород, но тоже примерно одной весовой категории, чтобы быть на равных. Крупная собака быстро устает и выдыхается, но в то же время она без особых проблем может разорвать "мелкого" противника», — объясняет Сергей.

С максимальной жестокостью

По словам Сергея, участвовать в подпольных собачьих боях могли не все породы. Например, выставлять доберманов считалось бессмысленным, потому что у них тонкая кожа, а лаек — из-за того, что те считаются не боевыми, а охотничьими собаками. В основном хозяева приводили на ринг питбулей, алабаев, стаффордширских терьеров, ротвейлеров и кавказских овчарок.

«Считается, что стаффорд — не боевая собака, 90 процентов из них не смогут защитить себя на ринге. Но я взял щенка этой породы, и он стал проявлять интерес к боям. Я брал его с собой и видел, что ему нравится, это у него в крови. Он редко проигрывал и ни разу не получал серьезных травм, доходил до дома на своих ногах», — продолжает собеседник «Ленты.ру».

Собачьи бои в селе Рошни-Чу, Урус-Мартановский район Чеченской Республики, 2012 год Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Он добавляет, что не все собаки от природы агрессивны. Однажды его друг привез на бои своего алабая, но тот при виде разъяренного противника растерялся. Он рос среди людей, был спокойным и не умел драться. В результате хозяин повез испуганного пса домой. Взрослую собаку бессмысленно тренировать, агрессию в животных воспитывают со щенячьего возраста.

«Для того чтобы собака научилась драться, ее надо тренировать, будить в ней инстинкт. Некоторые берут кролика, привязывают к нему кусок мяса и закрывают с собакой в гараже. Собака раздирает кролика. Или привязывают то же мясо к какой-нибудь бродячей собаке — происходит то же самое», — говорит Сергей.

Есть и еще один способ подготовки собаки к боям — более жестокий по отношению к ней самой. Молодого питомца, в возрасте семи-восьми месяцев, привозят на ринг и выставляют против опытного бойца. Драка собак длится три-пять минут, чтобы маленькую не загрызли насмерть. Тогда у собаки, по словам эксперта, атрофируется чувство страха, и она понимает, что надо уметь постоять за себя. Когда повзрослевшего пса вновь привозят на ринг, он инстинктивно начинает проявлять агрессию и рвет зубами противника.

Анатомия кровопролития

«По регламенту перед каждым боем собак мыли и вытирали полотенцами. Это нужно, чтобы не нарушались правила. Бывали случаи, когда хозяева шли на хитрость и натирали шерсть животного какой-то мазью, чтобы противник не мог его укусить. Бой длится до тех пор, пока один из хозяев не признает, что собака проигрывает, и не скажет "стоп". Один раз я видел сердце животного — настолько было разодрано его тело», — рассказывает собеседник «Ленты.ру».

На его памяти собаки умирали после боя два раза. Хозяин первой отказался от ветеринара на поле. Вторая ушла домой на своих лапах, а утром домочадцы увидели, что она не дышит. То, что рассказывает наш гость, звучит жутко, но еще страшнее то, что зрителям на боях было совершенно не жаль животных. Они кричали, раззадоривали выбранного пса и подбадривали его: «Давай! Рви!» У них был вполне коммерческий интерес: глядя на то, как один пес рвет другого, зрители делали ставки в расчете на крупный выигрыш.

«Это азарт. Представьте, если в городе начнутся уличные бои — вы же будете на это смотреть? У людей есть бокс, почему у собак не может быть того же самого? Мой пес сам хотел драться, он рвался, ему это нравилось», — объясняет Сергей.

Он отмечает, что в Сибири интерес к собачьим боям постепенно снизился несколько лет назад. Организатор турниров окончательно ушел в политику и перебрался в Москву на высокий пост — имя этого «влиятельного человека» собеседник «Ленты.ру» назвать, по понятным причинам, отказался. Несмотря на то что собачьи бои в России сегодня запрещены и массово не проводятся, в сети до сих пор периодически мелькают кадры жестокого развлечения, снятые в регионах. И на них, как в лихие 1990-е, псы рвут друг другу глотки и проливают кровь — на потеху толпе.