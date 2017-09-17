В Омске прошел митинг в защиту животных

На Театральной площади в Омске прошел митинг зоозащитников. Активисты собирали подписи за скорейшее принятие закона «Об ответственном обращении с животными», сообщает портал Om1.ru.

Организаторы и участники акции выразили недовольство отсутствием правовых мер для пресечения живодерства в России, а также заявили, что стране нужен закон не только в отношении тех, кто жесток с животными, но и тех, кто это пропагандирует.

«Мы не готовы более мириться с безнаказанным живодерством, хватит уже плакать над трупами кошек, отравленных в подвалах или замерзших на дачах, хватит отворачиваться от ужасных кадров мучений животных, выложенных садистами в сети интернет, хватит спорить с очередным извращенцем, предлагающим в комментариях травить, стрелять, убивать иными способами животных», — заявил один из устроителей митинга.

Материалы по теме И девочки кровавые Что стоит за делом группы подростков-живодеров из Хабаровска

Как отмечает издание, сбор подписей в городе продлится до 27 сентября, затем манифест отправят в администрацию президента, правительство и Госдуму.

В августе суд вынес приговор двум девушкам и молодому человеку в Хабаровске, признанным виновными в жестоких убийствах животных и ряде других преступлений. Одну из девушек приговорили к четырем годам и трем месяцам лишения свободы, ее сообщницу — к трем годам и 10 дням, их приятеля — к трем годам. Они были задержаны в октябре 2016 года, когда в СМИ попала информация о том, что они убивали животных — всего погибли около 15-ти.

В ноябре того же года президент России Владимир Путин призвал ускорить работу по рассмотрению законопроекта, который ужесточает наказание для живодеров. Такой законопроект был принят Госдумой в первом чтении еще в 2011 году, но его окончательное принятие все еще затягивается.