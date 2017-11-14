Домашние собаки растерзали женщину в Подмосковье

В подмосковном городе Королев две домашние собаки насмерть загрызли пенсионерку, сообщила «Ленте.ру» во вторник, 14 ноября, официальный представитель регионального главка Следственного комитета Евгения Кирюшина.

«13 ноября 2017 года около одного из частных домов в микрорайоне Первомайский городского округа Королев обнаружено тело 75-летней женщины с обширными ранами, характерными для укусов животных. Женщина скончалась на месте происшествия», — сказала Кирюшина.

По предварительным данным, вечером 13 ноября местная жительница вышла из дома на прогулку, собираясь зайти в магазин за хлебом. Однако, когда два часа спустя она не вернулась, ее муж отправился на поиски. Тело своей супруги он нашел на улице недалеко от дома. Врачи скорой констатировали смерть от множественных рваных ран, не совместимых с жизнью.

По словам представителя подмосковного управления, в причастности к случившемуся подозревают соседей. Установлено, что у них на участке в вольере живут две большие собаки. По словам свидетелей, именно их видели в тот вечер на месте происшествия без намордников и поводков. Но сразу после ЧП хозяева поймали овчарок и заперли их в вольере. При этом владельцы утверждают, что их питомцы не причастны к произошедшему.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ), идет сбор доказательств.