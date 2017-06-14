Стая бродячих псов загрызла мужчину в Ханты-Мансийском автономном округе

В городе Советский Ханты-Мансийского автономного округа стая бродячих собак насмерть загрызла местного жителя. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.
По данным следствия, в ночь на среду, 14 июня, на мужчину в Промышленном районе города напали не менее 12 собак. От полученных укусов пострадавший скончался на месте.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Днем 13 июня в селе Сергеевка в Приморье сорвавшаяся с цепи среднеазиатская овчарка загрызла 7-летнего мальчика, который пришел в гости к другу. Ребенок подошел к забору частного дома и позвал своего приятеля на улицу, после чего он пролез под воротами во двор. Ребенок умер от множественных рваных ран. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».