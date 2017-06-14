Стая бродячих псов загрызла мужчину в Ханты-Мансийском автономном округе

В городе Советский Ханты-Мансийского автономного округа стая бродячих собак насмерть загрызла местного жителя. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.

По данным следствия, в ночь на среду, 14 июня, на мужчину в Промышленном районе города напали не менее 12 собак. От полученных укусов пострадавший скончался на месте.

Материалы по теме Миллиард псу под хвост Сколько денег тратят регионы на отлов бродячих животных

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Днем 13 июня в селе Сергеевка в Приморье сорвавшаяся с цепи среднеазиатская овчарка загрызла 7-летнего мальчика, который пришел в гости к другу. Ребенок подошел к забору частного дома и позвал своего приятеля на улицу, после чего он пролез под воротами во двор. Ребенок умер от множественных рваных ран. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».