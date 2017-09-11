Домашние собаки загрызли двухлетнего мальчика в Иркутской области

Соседские собаки насмерть загрызли двухлетнего мальчика в Иркутской области. Об этом в понедельник, 11 сентября, «Ленте.ру» рассказала Карина Головачева, официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По ее словам, все произошло 8 сентября в городе Вихоревка.

«На Солнечной улице в огороженном дворе своего дома гулял мальчик 2015 года рождения. В какой-то момент ребенок пропал из вида, а чуть позже его тело было обнаружено на соседнем участке с множественными следами от укусов собак. Причем за несколько дней до трагедии мать погибшего мальчика была покусана этими же собаками. Но хозяин животных не предпринимал никаких действий, чтобы оградить соседей от потенциальной опасности», — рассказала представитель регионального управления СКР.

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По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Хозяин собак свою вину признал полностью, а сами собаки были ликвидированы под контролем сотрудников полиции.

Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, ребенок, по-видимому, перелез через забор на соседский огород, где на него и набросились две собаки. Причем на их хозяина неоднократно жаловались соседи: он выпускал агрессивных беспородных животных без поводка и намордника, и они систематически нападали на прохожих. Однако сам мужчина на замечания граждан не реагировал.

В феврале 2017 года в Свердловской области двое жителей села Пальмино оставили без присмотра своих собак, и те загрызли семилетнего мальчика.