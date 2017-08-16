На Урале хозяева загрызших девочку собак пойдут под суд

Двум жителям деревни Пальмино в Свердловской области, чьи собаки загрызли семилетнюю соседку, предъявлено окончательное обвинение по статье «причинение смерти по неосторожности». В ближайшее время они предстанут перед судом. Об этом «Ленте.ру» сообщил Александр Шульга, старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР.
Он уточнил, что оба мужчины, 42 и 54 лет, находятся под подпиской о невыезде и вину в содеянном не признают.
5 февраля около 14:20 на детской площадке за Домом культуры в деревне было найдено тело семилетней девочки, скончавшейся от множественных укусов. При этом четверо подростков видели около нее двух больших собак без намордников и поводков.
Следователи совместно с полицейскими установили семьи, которые содержали этих животных, а свидетели их опознали. Под контролем правоохранителей владельцы умертвили питомцев, после чего были задержаны. Они с первых минут отрицали свою ответственность за произошедшую трагедию.
«Были проведены более 40 допросов свидетелей, несколько молекулярно-генетических экспертиз, в том числе — в Санкт-Петербурге, внимательно исследованы личности обоих владельцев животных. В результате этой кропотливой работы в ранах погибшей девочки и на ее одежде удалось обнаружить и выделить ДНК обеих собак», — рассказал Шульга.
Происшествие вызвало широкий общественный резонанс. В частности, комментируя инцидент, депутат Государственной Думы, бывший главный государственный санитарный врач РФ профессор Геннадий Онищенко призвал уничтожать всех беспризорных животных, а так же предложил возложить контроль за поведением владельцев собак на пенсионеров, сидящих на лавочках.
В феврале 2017 года в Российской Федерации была зарегистрирована серия нападений собак на людей. После трагедии в Свердловской области похожий случай произошел в Махачкале, где 19 февраля стая бродячих собак насмерть загрызла девятилетнюю девочку. А 27 февраля в Якутске питбультерьер укусил лежавшего на улице в коляске двухмесячного мальчика, что привело к его смерти.