Укушенный собакой мальчик умер в Ивановской области

В Ивановской области 11-летний мальчик умер после укуса собаки. Об этом в пятницу, 25 августа, сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.

Ребенка, проживавшего в городе Вичуга, 27 июля укусила принадлежащая семье собака. Мальчика отвезли в местную центральную районную больницу, а затем — в больницу №1 города Иваново. 16 августа состояние пациента ухудшилось, и его перевели в палату интенсивной терапии и подключили к аппарату искусственного дыхания. Спустя четыре дня ребенок скончался. По предварительным данным, причиной его смерти стал отек головного мозга.

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По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). Как отмечает РИА Новости, следователи устанавливают, мог ли укус собаки стать причиной отека мозга.

13 июня в селе Сергеевка в Приморье сорвавшаяся с цепи среднеазиатская овчарка загрызла 7-летнего мальчика, который пришел в гости к другу. Ребенок подошел к забору частного дома и позвал своего приятеля на улицу, после чего он пролез под воротами во двор. Мальчик умер от множественных рваных ран. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

