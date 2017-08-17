Бешеный койот укусил женщину в лицо во время прогулки в Нью-Йорке

В США койот напал на женщину во время прогулки. Об этом в четверг, 17 августа, сообщает Associated Press.

По информации агентства, инцидент произошел накануне в городе Кингсбери в Верхнем Нью-Йорке (это часть штата Нью-Йорк за исключением мегаполиса, его окрестностей, а также острова Лонг-Айленд). Животное набросилось на женщину и несколько раз укусило ее в лицо, за руки и ноги. Потерпевшей пришлось прыгнуть в обводнительный канал, чтобы спастись от зверя.

Местные власти полагают, что койот мог быть заражен бешенством. Полицейские и сотрудники по охране окружающей среды прочесывают местность в поисках напавшего животного, однако добиться успеха им пока не удалось. Пострадавшая госпитализирована.

Как отмечает The Post Star, это не первый похожий случай, произошедший в регионе за последнее время. По словам шерифа Джеффа Мерфи (Jeff Murphy), ночью во вторник, 15 августа, в полицейский департамент Форт Эдуарда (городок в 15 минутах езды от Кингсбери) позвонил мужчина. Он утверждал, что койот пытался атаковать его и собаку. Тогда агрессивное животное также не было найдено.