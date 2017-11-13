Хаски набросилась на годовалого ребенка в Хабаровске

Годовалого мальчика в Хабаровске доставили в больницу после нападения собаки. Об этом в понедельник, 13 ноября, РИА Новости сообщили в городском главке МВД.

Как рассказали в полиции, 11 ноября женщина с двумя детьми — годовалым и пятилетним — пришла в гости к подруге, у которой живут две собаки породы хаски. Вечером обе ушли, а дети с питомцами остались в квартире. Вернувшись, женщины обнаружили, что младший ребенок искусан. Его госпитализировали.

Травмы расцениваются как тяжелые. В МВД отметили, что хаски были здоровы и привиты. Сейчас по факту проводится проверка.

По словам матери мальчика, они с подругой ушли, чтобы спасти брошенных щенков.

25 сентября сообщалось, что в Тульской области собака породы аляскинский маламут покусала пятилетнюю девочку — она получила рваные раны лица. За две недели до этого домашние псы загрызли двухлетнего мальчика в Иркутской области, он погиб.