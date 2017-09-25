Собака в Тульской области укусила за лицо пятилетнюю девочку

Следователи начали проверку после того, как собака покусала пятилетнюю девочку в Тульской области. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщила «Интерфаксу» представитель регионального Следственного управления Следственного комитета России (СКР) Зинаида Каминская.

По ее словам, инцидент произошел 19 сентября. Во время прогулки в парке девочка подошла к собаке породы аляскинский маламут, которая была привязана к столбу, и, несмотря на предупреждения взрослых, попыталась ее погладить. По некоторым данным, ребенок при этом наступил собаке на лапу, и та в ответ укусила девочку.

Пострадавшая была доставлена в больницу с рваными ранами лица.

Как отметили в СКР, ранее ребенок уже не раз играл с этой собакой, и никакой агрессии животное не проявляло.

В августе пятилетнего мальчика в Воронеже госпитализировали после нападения ротвейлера. У ребенка диагностировали множество рваных ран на спине, голове, шее, руках и ногах.