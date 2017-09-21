В Сургуте расследуют нападения собаки на трех детей

После нападения собаки на троих детей в Сургуте завели уголовное дело. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета в четверг, 21 сентября.

Инцидент, ставший поводом для возбуждения дела, произошел в начале сентября на детской площадке в районе железнодорожного вокала. «Дочка 11 лет и сын 2,5 года играли в песочнице, прямо под окном дома, мы с женой как раз выходили к ним. Подбежала собака и начала нападать на всех детей подряд, а моему сыну вцепилась в лицо, пока ее отогнали, она уже погрызла сына так, что кости было видно», — рассказывал URA.RU отец пострадавшего.

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11 сентября следователи Ханты-Мансийского автономного округа начали проверку информации. Оказалось, что ранее собака укусила еще двух детей из того же района города. Ее отловили и поместили в пункт временного содержания животных.

«На шее собаки был ошейник, вместе с тем опрошенные граждане, проживающие в данном районе, пояснили, что владельца у этой собаки нет, а ошейник на нее был одет защитниками животных для того, чтобы предотвратить ее отлов», — отмечается в сообщении СКР.

Следователи намерены оценить действия должностных лиц, ответственных за организацию отлова бродячих собак. Уголовное дело возбуждено по статье 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).

Ранее, в июне в городе Советский Ханты-Мансийского автономного округа на местного жителя напала стая бродячих собак. От полученных укусов мужчина скончался на месте.