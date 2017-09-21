Россия
 

В Сургуте расследуют нападения собаки на трех детей

Перейти в «Мою Ленту»

После нападения собаки на троих детей в Сургуте завели уголовное дело. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета в четверг, 21 сентября.

Инцидент, ставший поводом для возбуждения дела, произошел в начале сентября на детской площадке в районе железнодорожного вокала. «Дочка 11 лет и сын 2,5 года играли в песочнице, прямо под окном дома, мы с женой как раз выходили к ним. Подбежала собака и начала нападать на всех детей подряд, а моему сыну вцепилась в лицо, пока ее отогнали, она уже погрызла сына так, что кости было видно», — рассказывал URA.RU отец пострадавшего.

11 сентября следователи Ханты-Мансийского автономного округа начали проверку информации. Оказалось, что ранее собака укусила еще двух детей из того же района города. Ее отловили и поместили в пункт временного содержания животных.

«На шее собаки был ошейник, вместе с тем опрошенные граждане, проживающие в данном районе, пояснили, что владельца у этой собаки нет, а ошейник на нее был одет защитниками животных для того, чтобы предотвратить ее отлов», — отмечается в сообщении СКР.

Следователи намерены оценить действия должностных лиц, ответственных за организацию отлова бродячих собак. Уголовное дело возбуждено по статье 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).

Ранее, в июне в городе Советский Ханты-Мансийского автономного округа на местного жителя напала стая бродячих собак. От полученных укусов мужчина скончался на месте.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Югре собака напала на ребенка. «Погрызла сына так, что кости было видно»
Пятилетнего мальчика в Воронеже госпитализировали после нападения ротвейлера
Стая бродячих псов загрызла мужчину в Ханты-Мансийском автономном округе
Действия догхантеров вызвали протесты в Македонии
Последние новости
Украина заблокировала работу предприятий «ЕвроХима»
Пять стран-участниц следственной группы подписали соглашение по MH17
S&P опустило рейтинг Китая
Заместитель Марин Ле Пен ушел из «Национального фронта» из-за скандалов
В Сургуте расследуют нападения собаки на трех детей
Прохоров продал журнал «Сноб»
Лягушка-монстр оказалась способна пожирать динозавров
Другие материалы рубрики
Россия00:0219 сентября

Тень отца народов

Кто и зачем поднял Сталина из могилы
12:4619 сентября

Появилось видео случайного пуска ракет с Ка-52 по парковке на «Западе-2017»

02:02Сегодня

Бомбардировщики Ту-22М3 выполнили полеты над Балтийским и Норвежским морями

07:16Сегодня

Похожий на взрывное устройство предмет нашли на территории ТЭЦ в Москве

Россия00:05 9 сентября

Мы были скинами

Куда ушли бритоголовые и злая музыка, которой они жили
20:4220 сентября

Пенсионерки не поделили качели и устроили драку в Серпухове  

23:2920 сентября

Микроавтобус врезался в стену в Карачаево-Черкесии

09:3619 сентября

Школьница попала под поезд и выжила

Россия11:5125 августа

«Последние мрази, опасные для общества»

Суд наказал «живодерок из Хабаровска» за гоп-стоп и оскорбление чувств
19:3520 сентября

Студентов-медиков осудили по статье из «пакета Яровой»

19:0620 сентября

У московского дворника украли два миллиона рублей  

00:2919 сентября

Минобороны разъяснило пролет военных самолетов над Литвой

Россия
Тень отца народов
Кто и зачем поднял Сталина из могилы
Добро пожаловать в бурлеск
Мир перьев, стразов и кисточек на сосках
Бомбардировщики Ту-22М3 выполнили полеты над Балтийским и Норвежским морями
Похожий на взрывное устройство предмет нашли на территории ТЭЦ в Москве
Пенсионерки не поделили качели и устроили драку в Серпухове
Микроавтобус врезался в стену в Карачаево-Черкесии
Студентов-медиков осудили по статье из «пакета Яровой»
Все материалы
Мир
Русские идут
Морган Фриман и бывший главный разведчик ищут доказательства войны России и США
Свобода для скотовода
В лучшем городе США изгнали политиков с полицейскими и погрязли в хаосе
Во время крещения младенца в Мексике погибли 11 человек
Глава немецкого МИД предрек ядерную гонку в случае выхода США из иранской сделки
«Увидел чеченца и понял — будут унижать»
Бежавший в Германию российский гей захотел дать эмиграции задний ход
С рейхом в сердце
Любители кайзера, фюрера и Великой Германии наводят ужас на простых немцев
Учительнице в США пригрозили пожизненным сроком за секс с четырьмя школьниками
Все материалы
Бывший СССР
Беспредельный Qazaqstan
Казахским националистам не нравится кириллица, но приглянулись российские земли
В МИД России не увидели смысла в миссии ООН на российско-украинской границе
Пять стран-участниц следственной группы подписали соглашение по MH17
Украинские пограничники спустили собак на наблюдателей ОБСЕ
СМИ рассказали о формировании на Украине частных армий из ветеранов АТО
Порошенко заявил о необходимости «опереться на миротворческое плечо ООН»
Украина запретила российский учебник по английскому из-за «прославления Сталина»
Все материалы
Финансы
Пирамида изгоев
Кому выгодна смерть биткоина
День пенсионного единства
ПФР поднимает уровень знаний о пенсионной системе по всей России
Китай убивает биткоин
Криптовалюта обвалилась и рискует схлопнуться
Жить будем
Россияне обнищают, зато не умрут с голода
Украина компенсировала России издержки по спору на три миллиарда долларов
ЦБ приступил к санации Бинбанка и Рост банка
В Швейцарии раскрыли фальшивую криптовалюту
Все материалы
Бизнес
«Фармпроизводителям нужно перестраивать модель бизнеса»
Гендиректор BIOCAD Дмитрий Морозов о перспективах российского рынка лекарств
Открытые инновации
В технопарке «Сколково» встречают шестой форум инновационного развития
Новый русский
Кто ты в России 2037 года?
Украина заблокировала работу предприятий «ЕвроХима»
Прохоров продал журнал «Сноб»
СМИ узнали о возможном росте цен на иномарки в 2018 году
Дворкович пообещал оставить «Почту России» без господдержки
Все материалы
Силовые структуры
«Трусы я снимать отказался, но он достал ствол...»
Задержанные и полицейские о скандальной операции против наркотиков
Сверху прилетело
Самые хитрые способы доставки «запрещенки» в тюрьму
Страх и ненависть на могилах
Зачем русские, кавказцы и азиаты устроили бойню на Хованском кладбище
Полиция опровергла информацию о смерти избитого у ТЦ «Москва» мигранта
Федерация мигрантов заявила о задержании 250 человек после конфликта в Люблино
Болгария выдала России обвиняемую по делу о похищении ребенка сектантами
В Москве задержаны 100 участников конфликта из-за избиения охранником торговца
Все материалы
Наука и техника
Перед парадом вермахта и Красной армии в Бресте«Появилась бы "бандеровская Украина" под контролем Германии»
Зачем Сталин подружился с Гитлером и устроил парад Красной армии с вермахтом
Нам виднее
Внеземная жизнь глазами простых землян
Двигатели Blue OriginВеселые поминки
Россия шантажирует США ракетными двигателями и пугает Китаем
Google купила мобильное подразделение HTC за 1,1 миллиарда долларов
Обнародованы подробности отмененного продолжения Half-Life 2
Марихуана оказалась причиной спонтанных оргазмов
Найдена самая близкая к Земле двойная черная дыра
Все материалы
Спорт
Эдинсон Кавани и НеймарКак девчонки
Зачем спортсмены портят друг другу жизнь
Соперник Шлеменко попросил проверить российского бойца на допинг
УЕФА утвердил формат Лиги наций
Ломаченко обвинил Головкина в боксировании с лохами
Названы сроки нового боя Головкина
«Реал» оценил своего нападающего в миллиард евро
Массимо Каррера«Вы специально так делаете?»
Кто убивает «Спартак»
Все материалы
Культура
Стивен Кинг Дьявол в голове
Кошмары Стивена Кинга сделали его гением
«Кольчугу и легинсы не смогу носить еще очень долго»
Чем жил Ричард Мэдден между «Игрой престолов» и новым сериалом по Филипу К. Дику
Менстру-акция
Что феминистки выдают за искусство
Тома Круза назвали причастным к гибели членов съемочной группы в авиакатастрофе
Автор «300 спартанцев» снял на iPhone нуарную короткометражку
Названы лучшие фильмы о вампирах всех времен
Британские СМИ объявили о возможном запрете комедии о Сталине в России
Все материалы
Интернет и СМИ
Павел ДуровТретий лишний: братья Дуровы против экс-сотрудника «ВКонтакте»
Приставания Дурова к жене работника обернулись иском на 100 миллионов рублей
У стен есть уши
Кто создал самую мощную интернет-цензуру в мире
Карманный патриот
Китайцев покупают и превращают в покорную интернет-армию
Британец в поисках любви отправился на шоу, потерял работу и покончил с собой
Морковку-астронавта сравнили с Брюсом Уиллисом
«Би-би-си» объяснила появление флага России в статье о террористах
Екатерина Андреева ответила на обвинения в «поехавшей крыше»
Все материалы
Ценности
Пижамная вечеринка
Что снимали друг с друга Николай и Матильда
Владельцам Lamborghini предложили достойные их автомобиля часы
Американский дизайнер создала нижнее белье для полных
Поклонники высмеяли новый образ «танцующего миллионера»
Estee Lauder выпустил тональный крем для образа «без макияжа»
Майкл Корс предложил сумки для сторонниц альтернативной культуры в офисе
Россиянам предложили полуметровую скульптуру льва из черного хрусталя
Все материалы
Путешествия
Kissing – Petting – Fucking
Самый сексуальный маршрут Европы
Пирог для патриота
Где готовят самые русские десерты в мире
Названы самые популярные у российских туристов города СНГ
Названы главные причины недовольства туристов Крымом
Российские туроператоры отказались от полетов на Кубу из-за «Ирмы»
Определены самые дешевые направления перелетов в октябре
Россиянин купил путевку в Сочи за 436 рублей
Все материалы
Из жизни
Своими руками
Увлекшийся сдачей спермы американец собрал всех своих детей
«Могу позволить себе больше, чем в России»
История жителя тульской глубинки, уехавшего на Бали и отказавшегося возвращаться
«У людей текла кровь, все кричали»
Обнаженная модель попала в египетскую тюрьму за танец в храме
Британский дизайнер придумал сумку в виде волосатого пуза
Беженка из Ирака вернула берлинской пенсионерке забытые 14 тысяч евро
Прокуратура Женевы нашла спустивших в унитаз 100 тысяч евро женщин
Меланию Трамп возмутило ее фото в рекламе хорватских курсов английского языка
Все материалы
Mazda CX-5 и Renault Koleos против VW Tiguan и Skoda Kodiaq
Четыре новых кроссовера. Один тест-драйв. Ну, вы поняли
Тест-драйв самого мощного Kia Soul
Длительный тест 204-сильного кроссовера: итоги и сравнение с обычной версией
8 фактов про новый LC Prado
Все, что нужно знать о посвежевшем внедорожнике Toyota прямой сейчас
10 величайших автомобилей Германии
Немецкие автомобили, творившие автомобильную историю
Флагманский внедорожник Audi сфотографировали на тестах в Москве
В Hyundai рассказали об обновленной «Сонате» для России
Прогнивший прототип ВАЗ-2110 оценили в 250 тысяч рублей
Все материалы
Дональд ТрампНебесная ласточка
Трамп начал речь в ООН с рекламы «русской башни»
Всегда Райт
Как один человек изменил облик США
Снова сдаю одна
В Москве наметился острый дефицит арендного жилья
Названы самые счастливые города Европы
Российские власти сочли жилье максимально доступным
В Москве нашли кладовую за 19 миллионов рублей
Назван размер семейного бюджета для «комфортной» ипотеки
Все материалы