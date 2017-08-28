Пятилетнего мальчика в Воронеже госпитализировали после нападения ротвейлера

Воронежская полиция расследует нападение ротвейлера на пятилетнего мальчика в Воронеже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Главного управления регионального МВД.

По данным полиции, пес напал на ребенка 27 августа около 16.40 мск между домам по улицам Багратиона и Полтавской Железнодорожного района Воронежа.

«К хозяину собаки пришел знакомый, плохо закрыл калитку и зашел в дом. Собака выскочила на улицу, где играли дети, и набросилась на ребенка», — сообщили в МВД.

Отбить мальчика от собаки удалось знакомому, который пришел к ее владельцу, при этом хозяин ротвейлера был пьян. Ребенка госпитализировали в детскую клиническую больницу №7. У него диагностировали множество рваных ран на спине, голове, шее, руках и ногах, сообщает РИА «Воронеж».

Полиция проводит проверку, в ходе которой установит степень нанесенного здоровью ребенка вреда и все обстоятельства произошедшего.

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