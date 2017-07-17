Вымогатели в Подмосковье напали на бизнесмена с гранатой и бойцовской собакой

Сотрудники уголовного розыска в Подмосковье задержали четырех мужчин в возрасте от 31 до 49 лет, подозреваемых в вымогательстве трех миллионов рублей у предпринимателя. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В правоохранительные органы обратился 39-летний коммерсант и сообщил, что на парковке у одного из домов по Угрешской улице на него напали злоумышленники. Они потребовали от него более трех миллионов рублей, угрожая оружием, гранатой и натравливая бойцовскую собаку.

По данному факту стражи порядка возбудили уголовное дело по статье 163 УК РФ («Вымогательство»). Подозреваемые были задержаны, а позже, по решению суда, взяты под стражу.

14 июля сообщалось о задержании в Москве лже-полицейских, подозреваемых в вымогательстве у москвича денег за не привлечение к административной ответственности. Потерпевший отдал двум приезжим свои наручные часы стоимостью 300 тысяч рублей, но чуть позже заподозрил неладное и вызвал полицию.