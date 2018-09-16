Собака загрызла пятилетнюю дочь хозяев под Калининградом

В Калининградской области собака насмерть загрызла пятилетнюю дочь своих хозяев. Об этом в воскресенье, 16 сентября, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

«Накануне в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти девочки в поселке Рощино Гурьевского района. На место происшествия незамедлительно выехали следователи. В ходе осмотра места происшествия на теле ребенка обнаружены раны от укуса собаки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что родители девочки приобрели собаку около двух недель назад. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

В ноябре 2017 года две соседские собаки загрызли пенсионерку в Подмосковье. Жительница города Королева вышла из дома на прогулку, собираясь зайти в магазин за хлебом. Однако, когда два часа спустя она не вернулась, ее муж отправился на поиски. Тело своей супруги он нашел на улице недалеко от дома. Врачи скорой констатировали смерть от множественных укусов и рваных ран.

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