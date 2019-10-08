Полицейские отказались защитить россиян от огромных собак

Жители Всеволожского района Ленинградской области пожаловались, что на них напали две собаки породы алабай, однако в полиции заявили, что ничем не могут помочь. Об этом пострадавшие рассказали агентству FlashNord.

По словам мужчины по имени Алексей, он отдыхал с женой и парой друзей в загородном доме в СНТ «Большие пороги». Недалеко от места их отдыха есть лесной массив, куда они 5 октября пошли за грибами. По дороге на них набросились два алабая. Животные разорвали людям одежду, а также накинулись на собаку, которая была с грибниками — ее еле удалось отбить, утверждает мужчина.

Алексей отметил, что увидев пострадавших, хозяин собак начал бежать, но его решили не догонять — вместо этого пострадавшую собаку повезли в клинику. Пес пришел в себя, но еще находится в реанимации.

Мужчина рассказал, что обратился в отделение полиции №97 по Всеволожскому району с заявлением. Местные жители также подтвердили, что видели алабаев в поселке, мужчина сообщил об этом в полицию. Там ему ответили, что «ничего сделать не могут». Алексей попросил отреагировать чиновников и прокуратуру, но реакции также не последовало. Через три дня после происшествия в поселок прибыл участковый.

Ранее в Ухте (Республика Коми) ученику спортивной школы пришлось палкой отбиваться от крупной стаи бродячих собак. Инцидент произошел в окрестностях базы «Снегири». Подросток катался на лыжах в тот момент, когда на него выбежала стая собак.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru