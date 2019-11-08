Восьмилетнего россиянина спасли от стаи разъяренных собак

Следователи возбудили уголовное дело после нападения стаи бродячих собак на 8-летнего ребенка в Красноярске. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия, передает ТАСС.

7 ноября ведомство сообщило, что в Ленинском районе стая бродячих собак напала на ребенка. Его крики услышала работница магазина и отогнала животных. Она также вытащила школьника из ямы, в которую он упал. Мальчик получил тяжелые травмы, ему сделали операцию.

После инцидента было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»). Следователи устанавливают ответственных за отлов и содержание бездомных собак в районе.

Ранее в октябре в Перми стая собак разорвала на части 80-летнюю пенсионерку. Женщина гуляла неподалеку от элитного жилого комплекса в районе улицы Фрезеровщиков. Там на нее накинулась стая собак. Животные схватили жертву зубами за одежду, затащили в свой лог и разорвали на части. Сын женщины заявил об исчезновении матери в полицию.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru



