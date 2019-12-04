Стая собак попыталась разорвать российскую школьницу

В камчатском городе Вилючинске бродячие собаки набросились на 11-летнюю школьницу. Об этом сообщает «Кам 24».

Инцидент произошел 28 ноября неподалеку от школы и детского сада. На распространившемся в сети видео видно, как девочка пытается убежать от собак, но они сбивают ее с ног, а затем волочат по земле. Ребенка спасли прохожие.

По словам матери пострадавшей, обошлось без серьезных последствий, поскольку на девочке была надета толстая куртка с капюшоном.

Позднее нескольких собак из стаи застрелили.

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