Раскрыто убийство найденного без рук и головы ювелира на реке в Подмосковье

Следователи задержали двух москвичей, подозреваемых в убийстве ювелира, чье тело без головы и кистей рук было обнаружено 13 декабря 2019 года на берегу реки Руза вблизи деревни Шорново в Подмосковье. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель областного управления Следственного комитета России Ольга Врадий.

По ее словам, криминалистам удалось в кратчайшие сроки установить личность погибшего. Им оказался 53-летний частный ювелир из Одинцово, об исчезновении которого родственники заявили 24 ноября 2019 года.

Его звали Дмитрий Коцуба, и он занимался скупкой и перепродажей украшений турецкого производства, уточнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах. По его словам, 24 ноября ювелир поехал встречаться со знакомыми из ломбарда, чтобы забрать деньги за реализованный товар и остатки непроданных украшений. По словам его родственников, Коцуба сдал ростовщикам ювелирные изделия на 10 миллионов рублей.

Оперативники уголовного розыска проверили десятки ломбардов в Москве, отсмотрели значительный объем видеосъемок с камер наружного наблюдения РЖД и системы «Безопасный город». В итоге они установили ломбард, куда зашел Коцуба и откуда больше не вышел, сообщает Telegram-канал «112».

По предварительным данным следствия, 24 ноября Коцуба пришел в один из торговых центров Москвы к своим знакомым. В ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений, один из мужчин совершил убийство ювелира, нанеся ему множество ножевых ранений. После этого, подозреваемые поместили фрагменты тела в сумки, вынесли их из торгового центра и увезли в Рузский район Московской области, где оставили на берегу реки.

СКР предоставил запись с камеры видеонаблюдения, на котором виден ювелир, заходящий в помещение ломбарда, а через некоторое время оттуда выходят двое мужчин и выкатывают тележку с двумя огромными коробками.

Ювелир стал жертвой алчности работников ломбарда, которые не захотели платить ему за украшения, а просто убили его, добавляет «112». Они расчленили и выкинули тело в реку, но его прибило к берегу. Погибшего нашли гулявшие с собакой местные жители.

Источник «Ленты» указал, что голову и кисти убитого правоохранители пока ищут.

По его словам, подозреваемые в убийстве — жители Москвы 1966 и 1980 годов рождения. По предварительным данным, убивал младший, а старший помогал в сокрытии тела — он дал признательные показания, изобличив сообщника, но тот отрицает свою причастность к убийству.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru