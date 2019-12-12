Двое россиян прокатили на самодельных санях труп, бросили его и сбежали

В городе Вольске Саратовской области отец и сын попытались спрятать тело мужчины, прокатив его на санях. Мужчин спугнул житель одного из частных домов, который вышел на шум. Об этом сообщило издание «Вольск.ру».

Хозяин дома увидел двух россиян, которые везли на самодельных санках что-то тяжелое, затем бросили это и скрылись. Подойдя к санкам, он обнаружил там тело мужчины.

Как пишет «Вольск.ру», погибшим оказался мужчина, который двумя днями ранее спасся на пожаре в собственной квартире — он уснул с зажженной сигаретой и не помнил, как его выносили из огня. От госпитализации местный житель отказался.

В управлении Следственного комитета по Саратовской области сообщили, что труп обнаружили 10 декабря. Согласно судебно-медицинскому исследованию, мужчина умер от тупой травмы головы. СК возбудил уголовное дело по части 4 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»). В ведомстве установили, что к преступлению причастен 17-летний подросток, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее жители Белорецка в Башкирии обратили внимание, что полицейские везли тело человека в морг в прицепе. В дежурной части МВД пояснили, что сотрудники ведомства нашли тело убитого мужчины, и, задержав подозреваемого в убийстве, немедленно доставили погибшего в морг «с использованием прицепа, который находился неподалеку от места происшествия».

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