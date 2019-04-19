Россиянам пришлось перевозить труп родственника на снегоходе

В деревне Иземеть Тюменской области местным жителям пришлось самостоятельно везти труп родственника на снегоходах на судмедэкспертизу. Об этом сообщает Znak.com.

По данным издания, событие произошло 17 апреля. Родственники умершего мужчины 1975 года рождения позвонили в полицию и сообщили о смерти близкого. Участковый сказал: «Везите сами». Уточняется, что своего участкового в поселении нет.

«Пересекали речки Иземетьку и Носку, которые частично вскрылись. Но если по Иземетьке есть мост, то по Носке шли [на снегоходе], рискуя провалиться», — рассказал собеседник издания.

У соседней деревни Кузьмина местных жителей на снегоходе встретил местный участковый, который забрал тело на судмедэкспертизу. После вскрытия умершего вернули родственникам, которые отправились обратно.

Как сообщили изданию в пресс-службе управления МВД по региону, меры к выезду участкового принимались, но авиасообщение с этим населенным пунктом до середины мая невозможно. По словам собеседника издания, родственники умершего пошли навстречу и согласились самостоятельно доставить тело в Тобольск.

В феврале жительница Самарской области привезла к зданию региональной администрации открытый гроб с телом мужа и сообщила, что таким образом она протестует против «кладбищенской мафии», которая не позволила похоронить его. Якобы конкуренты мешали нанятым ею ритуальщикам, не давали копать могилу и забрать тело из больницы. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назвал случившееся «вопиющим случаем незахоронения покойного» и инициировал проверку. Позднее выставленный перед зданием правительства гроб назвали спланированной акцией.

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