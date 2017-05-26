За умершим в Саратове вместо катафалка приехал грузовик с «Доброй буренкой»

В Саратове за умершим пенсионером вместо катафалка приехал грузовик с рекламой комбината «Добрая Буренка», сообщает «Регион64».

Умершего 15 мая в Саратове мужчину родственники решили похоронить в его родном поселке Базарный Карабулак. Для этого они обратились в ритуальное агентство «Соколова О.В.». «Мы решили, что тело положат в катафалк и можно будет его сопровождать. Но не тут-то было! Нам предоставили грузовую "Газель" с веселенькой рекламой саратовского молочного комбината "Добрая Буренка"», — рассказала родственница умершего.

Кроме того, по ее словам, не приехала бригада, которая должна была погрузить тело в машину, а водитель «Газели» отказался помочь. В ритуальном агентстве женщине заявили, что бригаду она не заказывала. Женщине пришлось доплатить, чтобы компания заменила машину и прислала людей.

Отмечается, что родственники обратились в прокуратуру и территориальный отдел управления Роспотребнадзора.

В январе в Саратове после звонка по экстренному номеру 112 к дому 92-летней женщины, находившейся в предынсультном состоянии, приехал катафалк. Медики добрались до дома пенсионерки спустя час после вызова. По словам внука пациентки, после этого ему стали поступать звонки с нескольких номеров, собеседники интересовались самочувствием пенсионерки. Позднее выяснилось, что звонившие были сотрудниками похоронной службы.

Следствие установило, что информацию сотрудникам ритуального бюро передал работник скорой помощи.