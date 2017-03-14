Тульское бюро ритуальных услуг предложило мужчине похоронить живую жену

В Туле служба ритуальных услуг предложила местному жителю похоронить его живую жену, проходившую лечение в больнице имени Ваныкина. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Произошло это из-за ошибки медсестры, которая перепутала пациентку с ее однофамилицей, умершей в больнице в январе 2017 года. Медицинский работник также передала неверный адрес в похоронное бюро.

В адрес главврача больницы внесено представление в связи с нарушениями законов «Об основах охраны здоровья граждан» и «О персональных данных».

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В конце января в Саратове после звонка по экстренному номеру 112 к дому 92-летней женщины, находившейся в предынсультном состоянии, приехал катафалк похоронной компании «Ритуал». Медики прибыли спустя час после вызова. По словам внука пациентки, после этого ему стали поступать звонки с нескольких телефонов, собеседники интересовались самочувствием пенсионерки. Позднее выяснилось, что звонившие были сотрудниками похоронной службы.

Было установлено, что информацию сотрудникам ритуального бюро передал работник скорой помощи.