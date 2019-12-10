Российские полицейские погрузили труп в прицеп и поехали в морг

В Белорецке (Республика Башкирия) местные жители обратили внимание на труп человека, который местные полицейские везли в морг в прицепе. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Фото транспортировки погибшего мужчины опубликовано в одном из местных пабликов во «ВКонтакте».

На появившемся в сети снимке тело погибшего мужчины частично засыпано снегом, его ноги свисают из прицепа. «Что за скотское отношение?! Хоть бы накрыли чем-нибудь!» — написал опубликовавший фото местный житель. Пользователи в комментариях также возмутились подобным способом перевозки тела.

«Зачем так афишировать, люди видят, да ладно люди, дети малые», — написал Артем Гридневский. Другой комментатор подчеркнул, что уже не раз был свидетелем такого способа транспортировки трупа в городе.

В дежурной части МВД «Комсомольской правде» пояснили, что полицейские нашли тело убитого мужчины и, задержав подозреваемого в убийстве, немедленно доставили погибшего в морг «с использованием прицепа, который находился неподалеку от места происшествия».

Ранее стало известно о водителе автомобиля «Волга», который перевозил тело на крыше машины. Фотография транспортировки была сделана на одной из улиц Воронежа. Человек скончался в области, и его тело нужно было доставить в морг на экспертизу. У вдовы не было денег на транспортировку машиной ритуальной службы, и ей на помощь пришел сосед.

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