У арестованного за убийства девушек российского полицейского нашли новую жертву

В Бурятии у бывшего замначальника селенгинского отделения милиции Евгения Инкина, ранее арестованного по делу о совершенном 17 лет назад убийстве двух девушек, нашли новую жертву: он обвинен в похищении еще одной девушки и покушении на ее убийство. Об этом в понедельник, 27 января, сообщает «Медиазона».

11 декабря 2019 года республиканское управление Следственного комитета России (СКР) возбудило против Инкина уголовное дело по части 2 статьи 126 («Похищение человека группой лиц») и части 2 статьи 105 («Покушение на убийство с целью скрыть другое преступление») УК РФ. В тот же день это дело было объединено с делом об убийстве двух девушек в 2002 году.

21 декабря сообщалось, что Инкин вместе с действующим сотрудником полиции арестован по обвинению в двойном убийстве, совершенном 17 лет назад. Еще нескольких сотрудников правоохранительных органов стали проверять на причастность к преступлению.

По данным следствия, тела двух девушек 17 и 18 лет с повреждениями костей черепа и травмами головы нашли 26 августа 2002 года недалеко от автодороги Иркутск — Чита в местности Клюквенная падь. Убийства до настоящего времени оставались нераскрытыми.

В СКР сообщили, что на след преступников удалось выйти сотрудникам недавно созданного отделения, которое специализируется на раскрытии преступлений прошлых лет. Выяснилось, что в ночь на 10 августа 2002 года полицейские вместе со своими знакомыми девушками распивали спиртные напитки в Клюквенной пади. Во время застолья между ними произошел конфликт, в результате которого сотрудники полиции расправились с потерпевшими при помощи топора.

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