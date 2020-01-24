Полицейские устроили россиянину пытки в позе лотоса

В Башкирии полицейские выбивали из местного жителя Владислава Воробьева признание в поджоге машин, устроив ему пытку в позе лотоса. Об этом сам Воробьев рассказал изданию «Медиазона».

Инцидент произошел в ноябре прошлого года в Стерлитамаке. По словам Воробьева, трое полицейских в гражданской одежде похитили его во дворе собственного дома, привезли в отдел и стали силой выбивать признательные показания в поджоге трех автомобилей возле автосервиса.

Молодой человек утверждает, что полицейские провели его в кабинет, заставили сесть на пол в позу лотоса, стали давить на спину и пригибать к ногам. Один из них прыгал на его спине, раскачивая, пока он «не достигнет максимального уровня боли». Затем тот же сотрудник пнул его в живот, после чего с молодого человека спустили штаны, несколько раз ударили по спине полицейской дубинкой и пригрозили насилием.

Опасаясь, что угрозу приведут в исполнение, Воробьев согласился заучить продиктованный полицейскими текст и признаться в поджоге на камеру. Так молодой человек стал фигурантом уголовного дела. В суде, где ему избиралась мера пресечения, он рассказал о пытках в отделе. Судья отказался арестовывать его и отпустил под домашний арест.

После случившегося с ним молодой человек записал видео, где рассказал о пытках в полиции и разместил в социальных сетях, а затем обратился в «Комитет против пыток» и вместе с юристом Денисом Исхаковым написал на задерживавших его сотрудников полиции заявление о превышении должностных полномочий. Однако следователь Следственного комитета, опросив полицейских, вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Сам молодой человек так и остался в статусе подозреваемого — несмотря на то, что у него есть алиби: в момент, когда так и не пойманный неизвестный поджигал машины и попал на запись видеонаблюдения, он ехал по городу в такси, что может подтвердить водитель автомобиля.

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