Россиянин покончил с собой после пыток в полиции

Житель города Николаевска-на-Амуре (Хабаровский край) записал видео в Instagram, в котором рассказал о пытках в полиции, а затем совершил самоубийство. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, прокуратура контролирует ход проверки и оценку случившегося следствием. Возбуждено уголовное дело по статье 110 УК России («Доведение до самоубийства»).

Для проведения проверки в Николаевск-на-Амуре выехали сотрудники регионального управления МВД. В главке отметили, что, если вина полицейских в издевательствах над местным жителем будет доказана, их уволят из правоохранительных органов и привлекут к ответственности.

Ранее в октябре сообщалось, что 30-летний россиянин совершил суицид во время прямой трансляции в интернете. От него ушла любимая девушка, он пытался ее вернуть, но не преуспел. У погибшего остался сын.

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