Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве

20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером 21-летним Алесем Завтраковым. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на свой источник.

По данным издания, в полицию пришла с повинной подруга погибшей, которая помогала молодому человеку избавляться от тела. Она рассказала, что блогерша с другом употребили наркотические средства и занялись сексом, во время которого партнер ее случайно задушил.

Осознав, что Мишель мертва, Завтраков решил избавиться от тела. Он одел погибшую и погрузил в свою машину на переднее сидение, а затем вызвал на подмогу их общую подругу. Вдвоем они решили сжечь тело. По дороге молодые люди купили жидкость для розжига в магазине поселка Парголово и затем заехали в лес. Там они облили погибшую и подожгли, но не стали дожидаться, пока тело сгорит полностью, и уехали.

Тело Завтракова нашли под окнами многоэтажного дома. По предварительным данным, он покончил с собой. Узнав о его смерти, подруга пошла в полицию.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Явившаяся в правоохранительные органы молодая женщина проходит по нему в качестве свидетеля. Если судмедэкспертиза подтвердит ее слова, то дело будет прекращено в связи со смертью обвиняемого.

Ранее 24 января сообщалось об обнаружении в лесу обгоревшего тела блогерши. В ее крови обнаружены наркотические средства в высоких концентрациях.

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