Названа версия убийства академика РАН и его жены

Основной версией убийства депутата Законодательного собрания Ростовской области, академика Российской академии наук (РАН) Андрея Алабушева и его жены является разбойное нападение. Об этом во вторник, 28 января, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Проверяются также версии, связанные с убийством из личных неприязненных отношений, а также связанные с профессиональной деятельностью. Однако они маловероятны.

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«В квартире погибших — беспорядок. Устанавливается список похищенного», — отметил источник.

Как сообщила «Ленте.ру» официальный представитель следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области Галина Гагалаева, по данному факту следователями возбуждено уголовное дело по части второй статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). «В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказала Гагалаева.

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