Замглавы МВД на карантине пробежал пять километров в коридоре своей квартиры

Четверо заместителей министра внутренних дел России Владимира Колокольцева вернулись на службу после двух недель самоизоляции, тестирования не подтвердили у них наличие коронавируса. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, у замглавы ведомства Виталия Шулики в конце марта медики обнаружили штаммы опасного заболевания. Генерал и его семья не выезжали за границу, но он мог подхватить инфекцию, когда забирал дочь из школы. Ее одноклассники выезжали из России. В итоге вместе с Шуликой на самоизоляцию были отправлены другие заместители министра: Игорь Зубов, Михаил Ваничкин, Аркадий Гостев. На протяжении двух недель они четыре раза каждый сдали анализы и все показали отрицательный результат на COVID-19, после чего врачи разрешили им вернуться на службу. Также не подтвердился диагноз у Шулики: медики полагают, что он либо перенес коронавирус в легкой форме, либо первичный анализ был неправильно интерпретирован.
На карантине генералы работали удаленно, принимая дистанционное участие в ведомственных совещаниях, а также занимались спортом. Один из них, не указывается кто именно, совершал ежедневные пятикилометровые пробежки по коридору в своей квартире. Также немаловажно, что заместители министра «наконец-то выспались».
Всего у Колокольцева шесть заместителей, из которых четверо попали на карантин 25 марта.
Источник издания сообщил, что временно отстранен от исполнения обязанностей заместитель министра начальник следственного департамента МВД генерал-полковник юстиции Александр Романов. Соответствующий приказ подписал глава ведомства, предполагается, что в связи с проведением служебной проверки. На днях были арестованы заместители Романова — генералы Александр Бирюков и Александр Краковский вместе со следователем Александром Брянцевым по обвинению в злоупотреблениях по уголовному делу бизнесмена Альберта Худояна, который, как полагает следствие, вышел из СИЗО с их помощью.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения