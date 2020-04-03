Задержанных ФСБ генералов юстиции отправили в СИЗО

Басманный суд Москвы арестовал двух заместителей начальника следственного департамента МВД России генералов юстиции Александра Краковского и Александра Бирюкова, а также следователя по особо важным делам Александра Брянцева. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана до 1 июня 2020 года. В удовлетворении ходатайства защиты о домашнем аресте отказано.

Ранее 3 апреля сообщалось, что Следственный комитет России (СКР) обвинил троих полицейских, задержанных накануне сотрудниками ФСБ, в злоупотреблении должностными полномочиями.

2 апреля стало известно, что председатель СКР Александр Бастрыкин лично возбудил дело против Краковского и Бирюкова: им грозит до десяти лет лишения свободы. Причиной, как отмечает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источник в СКР, стало то, что офицеры вмешались в дело девелопера Альберта Худояна, который обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере.

Фигуранты дела планировали смягчить наказание и переквалифицировать действия Худояна на мошенничество, связанное с неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательства. Их действия совершались «из корыстной заинтересованности», говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела.

В итоге офицеры добились «необоснованного смягчения» меры пресечения Худояну, «возвращению ему объектов хищения» и невозможности вернуть земельные участки законному владельцу.

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