Двух офицеров МВД задержали за крупную взятку в Москве

В Москве за крупную взятку задержали двоих сотрудников транспортной полиции. Об этом в четверг, 2 апреля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Московского управления Следственного комитета России (СКР) на транспорте Елена Марковская.

По данным следствия, 29 февраля, два офицера МВД: заместитель начальника полиции по охране общественного порядка и заместитель командира отдельной роты патрульно-постовой службы на станции Москва-Савеловская пообещали за полтора миллиона рублей помочь гражданину устроиться на работу в полицию. Подозреваемые утверждали, что могут оказать содействие в прохождении исследования на полиграфе.

СКР возбудил уголовное дело по статье 159 УК РФ («Покушение на мошенничество»).

Полицейские были задержаны оперативниками ФСБ при передаче 100 тысяч рублей. В настоящий момент подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания. Расследование уголовного дела продолжается.

20 декабря 2019 года сообщалось, что в Краснодарском крае бойцы ФСБ задержали троих полицейских по подозрению в получении взятки.

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