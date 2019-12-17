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Российский таможенник попался с 11 миллионами рублей

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Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника Московской областной таможни ФТС России, обвиняемого в попытке мошенничества. Об этом во вторник, 17 декабря, «Ленте.ру» сообщила представитель Московского межрегионального управления на транспорте Следственного комитета России (СКР) Елена Марковская.

По версии следствия, вечером 28 ноября 2018 года таможенник получил 11 миллионов рублей от предпринимателя, пообещав тому решить вопрос о непривлечении руководителей коммерческой организации к уголовной ответственности.

После получения взятки таможенника задержали сотрудники ФСБ.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

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