Таможенников из Домодедово заманили на награждение и задержали за взятки

Девять таможенников московского аэропорта Домодедово — восемь рядовых сотрудников и старший смены — задержаны по подозрению в получении взяток. Об этом в четверг, 11 июля, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, подозреваемых пригласили на торжественное награждение, однако, там их уже ждали сотрудники управления «К» Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. По предварительным данным, все задержанные долгое время находились в разработке спецслужбы — их вина подтверждается видео и аудио материалами.

У всех подозреваемых разные суммы взяток и степень тяжести преступления. Между тем, по данным «Московского Комсомольца», все задержанные являются фигурантами уголовного дела по статье 290 УК РФ («получение взятки»), расследованием которого занимается Главное следственное управление (ГСУ) столичного главка Следственного комитета России (СКР).

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При этом уточняется, что задержаны не девять, а десять таможенников из Домодедово. Двое из них занимали высокие посты: это главный государственный таможенный инспектор Владимир Черница и заместитель начальника таможенного поста Евгений Лапшин. Остальные подозреваемые — рядовые сотрудники таможни.

Черница, Лапшин, а также их коллеги Сергей Гайворонский, Елена Ткаченко и Олег Шевченко были арестованы Басманным судом Москвы 9 июля. 10 июля суд избрал меру пресечения еще пятерым таможенникам — Екатерине Рузиной, Виолетте Вербовой, Константину Баграеву, Яне Колосовой и Александре Елоевой. Елоева, Ткаченко и Лапшин были отправлены под домашний арест до 5 сентября. Остальных на тот же срок отправили в СИЗО.

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